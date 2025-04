Kamer vraagt weer om vierjaarlijkse inspectie op basisscholen

DEN HAAG (ANP) - De Tweede Kamer heeft staatssecretaris Mariëlle Paul (VVD) en minister Eppo Bruins (NSC) van Onderwijs opgedragen om de onderwijsinspectie iedere school eens per vier jaar te laten controleren. Het is niet de eerste keer dat een motie met dezelfde strekking een meerderheid krijgt, maar eerdere moties, onder meer uit 2019, werden niet uitgevoerd en scholen werden niet periodiek gecontroleerd.

In 2021 zei de inspectie risicogericht te gaan controleren, wat betekent dat scholen met een hoger risico op slecht onderwijs vaker worden bezocht, maar niet iedere school periodiek zou worden geïnspecteerd. Dat is de Kamer niet verteld. Paul draaide daar in haar antwoorden omheen.

Een meerderheid van de Kamer diende de motie in. "De hele Kamer was in de veronderstelling dat alle scholen eens per vier jaar werden bezocht. Wij zijn als Kamer op het verkeerde been gezet. Dat hadden de minister en staatssecretaris gewoon moeten toegeven", zei Lisa Westerveld van GroenLinks-PvdA.