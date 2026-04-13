Vuurwapenbedrijf Colt CZ komt naar Amsterdamse beurs

AMSTERDAM (ANP) - De Tsjechische vuurwapenfabrikant Colt CZ Group komt deze week naar de beurs in Amsterdam. Vanaf woensdag moeten aandelen in het bedrijf aan het Damrak verhandelbaar zijn. Het gaat niet om een normale beursgang, maar om een tweede notering voor Colt CZ, dat al sinds 2020 een beursnotering in Praag heeft. Er worden ook geen nieuwe aandelen uitgegeven.

Via de komst naar de Amsterdamse beurs hoopt het bedrijf waarschijnlijk wel te profiteren van de belangstelling van beleggers voor defensieaandelen. Landen in Europa willen hun defensieuitgaven de komende jaren ook verhogen. In januari maakte het Tsjechische defensieconcern Czechoslovak Group (CSG) al zijn debuut op Beursplein 5.

Colt CZ voert onder meer het roemruchte wapenmerk Colt, bekend van bijvoorbeeld de M4- en M16-geweren. Die uit de negentiende eeuw stammende Amerikaanse vuurwapenmaker werd enkele jaren terug overgenomen. Bij het Tsjechische bedrijf werken meer dan 4500 mensen in fabrieken in Tsjechië, de Verenigde Staten, Canada, Zweden, Zwitserland en Hongarije.