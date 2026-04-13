Oud-topman Gucci is nieuwe mede-topman modehuis Dolce & Gabbana

Economie
door anp
maandag, 13 april 2026 om 9:29
MILAAN (ANP) - Modehuis Dolce & Gabbana heeft Stefano Cantino aangesteld als nieuwe mede-topman. Cantino was eerder topman van het Italiaanse modehuis Gucci. Bij Dolce & Gabbana maakte medeoprichter Stefano Gabbana vrijdag zijn vertrek als voorzitter wereldkundig.
Gabbana richtte het modehuis in 1985 op samen met zijn toenmalige partner Domenico Dolce. Het nieuws van het aftreden als voorzitter kwam vrijdag naar buiten, maar Gabbana maakte die stap al in december. In januari nam de topman van Dolce & Gabbana Alfonso Dolce, broer van Domenico, de voorzittersrol over. Alfonso Dolce en Cantino zullen samen fungeren als topman.
Medeoprichter Gabbana houdt wel een creatieve rol bij het modehuis. De modeontwerper overweegt verschillende opties voor zijn belang van ongeveer 40 procent in het bedrijf, meldt Bloomberg.
Cantino werd in januari 2025 aangesteld als topman van Gucci, maar werd binnen een jaar vervangen.
