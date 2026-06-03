ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Vuurwerkwinkeliers dreigen met rechtszaak om compensatie

Economie
door anp
woensdag, 03 juni 2026 om 17:28
anp030626152 1
DEN BOSCH (ANP) - Winkeliers die vuurwerk verkochten rond de jaarwisseling dreigen naar de rechter te stappen. Ze zijn ontevreden over de compensatie die het kabinet ze biedt voor het aanstaande vuurwerkverbod. Volgens hen is de vergoeding voor de misgelopen winst van één jaar te weinig.
"Als de Kamer hiermee instemt, is een gang naar de rechter onvermijdelijk", stelt VuurwerkCheck, een branchevereniging voor vuurwerkwinkeliers. Die wil zelf het liefst compensatie voor drie verkoopjaren. Voorzitter Frans Köhler stelt dat er weinig ruimte was voor onderhandelingen tussen de winkeliers en staatssecretaris Annet Bertram (Infrastructuur en Waterstaat).
Bertram schreef eerder deze week in antwoorden aan Tweede Kamerleden winkeliers nog één jaar te willen compenseren. De landsadvocaat adviseerde dat een overgangstermijn van een tot twee jaar voldoende is. In juli vorig jaar was al bekend dat voor de jaarwisseling van 2026 op 2027 een vuurwerkverbod zou gelden, dus is de overgangstermijn volgens Bertram ruimer dan het minimum van een jaar.
loading

POPULAIR NIEUWS

generated-image (7)

Inflatie van 3,5%: zo smelt je hypotheek stilletjes weg

299234422_m

Waarom veel 65-plussers op papier rijker zijn, maar het niet zo voelen

50908242_m

Je matras leeft (letterlijk)

40222732_m

De onverwachte effecten van glyfosaat op je darmen

afcbb3c9c2005baab387c575d12998511b23c026-1780404967-97a525a7-960x640

Vier Pakistaanse landarbeiders levend verbrand in Italië: 'Moordaanslag, zonder twijfel'

c50288b7-f631-4d2c-aad0-7b8001cacf4a_1359x2048

Tina Brown fileert Jill Biden: wat de first lady verzwijgt

Loading