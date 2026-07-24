De stille tekenen van darmkanker: symptomen die je niet moet negeren

Darmkanker is een van de meest voorkomende vormen van kanker in Nederland en ontstaat meestal in de dikke darm of endeldarm. De ziekte begint vaak als een poliep in de darmwand, die in het begin meestal geen klachten geeft.

Juist daarom is darmkanker verraderlijk. De eerste signalen zijn vaak vaag, wisselend of gemakkelijk toe te schrijven aan stress, voeding of een onschuldige darmverstoring.[ kwf

Waarom darmkanker vaak laat opvalt

Veel mensen verwachten bij een ernstige ziekte ook direct heftige klachten. Bij darmkanker is dat lang niet altijd zo: je kunt volgens het MDL Fonds zelfs een tumor in de darm hebben zonder dat je dat meteen merkt.

Het RIVM benadrukt bovendien dat darmkanker meestal niet van de ene op de andere dag ontstaat. Vaak begint het met een poliep die jarenlang ongemerkt aanwezig kan zijn voordat die zich ontwikkelt tot kanker.

Deze stille signalen verdienen aandacht

1. Veranderde ontlasting

Een van de belangrijkste waarschuwingssignalen is een verandering in het ontlastingspatroon die niet overgaat.”

Ook vaker of juist minder vaak naar het toilet moeten dan je gewend bent, kan een signaal zijn. Vooral wanneer die verandering langere tijd aanhoudt, is het verstandig om dat serieus te nemen.

2. Bloed of slijm bij de ontlasting

Bloed of slijm in de ontlasting is een klacht die je niet moet negeren. KWF en het MDL Fonds noemen dit nadrukkelijk als een signaal waarbij contact met de huisarts verstandig is.

Het bloed hoeft niet altijd felrood zichtbaar te zijn. Donkere of zwartgekleurde ontlasting kan ook op bloedverlies wijzen.

3. Loze aandrang

Sommige mensen hebben het gevoel dat ze naar de wc moeten, terwijl er nauwelijks of geen ontlasting komt. Dit heet loze aandrang en wordt door meerdere Nederlandse informatiebronnen genoemd als mogelijk signaal van darmkanker.[

4.Buikpijn of krampen

Buikpijn, darmkrampen of een opgeblazen gevoel zijn klachten die veel oorzaken kunnen hebben. Toch noemt het RIVM aanhoudende buikpijn en krampen als klachten die kunnen passen bij darmkanker.

5. Vermoeidheid

Aanhoudende vermoeidheid is een minder bekend, maar belangrijk signaal. Volgens het MDL Fonds en KWF kan langzaam bloedverlies in de darm leiden tot bloedarmoede, en daardoor tot vermoeidheid.

6. Onverklaarbaar gewichtsverlies

Afvallen zonder duidelijke reden wordt door het MDL Fonds en het RIVM genoemd als een mogelijk alarmsignaal. Vooral als dat samengaat met vermoeidheid, buikklachten of veranderde ontlasting, is extra alertheid verstandig.

7. Minder eetlust

Ook een verminderde eetlust hoort bij de signalen die genoemd worden in de voorlichting over darmkanker. Op zichzelf hoeft dat niets ernstigs te betekenen, maar in combinatie met andere klachten krijgt het meer gewicht.

Wanneer moet je aan de bel trekken?

De kern is eenvoudig: klachten die blijven bestaan, terugkeren of niet goed te verklaren zijn, moet je laten beoordelen. Bloed bij de ontlasting is altijd een reden om de huisarts te bellen.

“Niet elke buikklacht is reden tot paniek. Maar klachten die blijven, terugkomen of bloed bij de ontlasting geven, zijn wel reden om in actie te komen.”

In Nederland bestaat daarnaast het bevolkingsonderzoek darmkanker voor mensen van 55 tot en met 75 jaar. Daarmee kunnen afwijkingen vroeg worden opgespoord, soms nog voordat duidelijke klachten ontstaan.

Waarom vroege ontdekking telt

Niet elke buikklacht is reden tot paniek. Maar klachten die blijven, terugkomen of bloed bij de ontlasting geven, zijn wel reden om in actie te komen.