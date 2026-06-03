Chemieconcern Dow schrapt honderden banen in Nederland

TERNEUZEN (ANP) - Chemieconcern Dow schrapt in Nederland 605 banen. Dat heeft het bedrijf laten weten aan medewerkers en personeelsvertegenwoordigers. De ingreep maakt deel uit van een wereldwijde reorganisatie.

De ingreep is fors in Nederland, want in totaal heeft Dow hier 2800 medewerkers. Het Amerikaanse concern heeft onder andere een groot complex met fabrieken in Terneuzen, waar plastics en basisgrondstoffen worden geproduceerd.

Het is nog onduidelijk of er ook gedwongen ontslagen vallen. Dow doorloopt eerst nog een consultatieprocedure met de ondernemingsraad van de Nederlandse tak. Volgens het bedrijf gebeurt dit "met als duidelijk doel de impact zoveel mogelijk te beperken en sociaal verantwoorde oplossingen te vinden".

Dow kondigde in januari aan wereldwijd 4500 banen te schrappen, op een totaal personeelsbestand van ongeveer 35.000 mensen. Door kosten te besparen wil het bedrijf zijn winstgevendheid vergroten. Daarbij wil het bedrijf verder met minder managementlagen, meer automatiseren en efficiënter produceren.