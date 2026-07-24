Nieuwe regels voor contant geld in 2026: dit mag je maximaal storten en opnemen zonder controle

Vanaf 1 januari 2026 gelden er nieuwe regels voor contant geld in Nederland. Tegelijk hebben de banken hun controles bij storten en opnemen juist versoepeld. Wat mag je nu nog, en wanneer moet je uitleg geven? Hieronder de belangrijkste feiten op een rij.

Verbod op contante betalingen vanaf 3.000 euro

De grootste verandering: sinds 1 januari 2026 geldt een verbod op contante betalingen van 3.000 euro of meer voor goederen. Concreet betekent dit:

Je kunt contant betalen tot en met 2.999,99 euro . Vanaf 3.000 euro moet het digitaal (pinnen of overmaken).

. Vanaf 3.000 euro moet het digitaal (pinnen of overmaken). Het verbod geldt voor handelaren in goederen — winkels, autohandelaren, pandhuizen — zowel nieuw als tweedehands.

— winkels, autohandelaren, pandhuizen — zowel nieuw als tweedehands. Particulieren onderling vallen er niet onder: verkoop je iets via Marktplaats aan een andere particulier, dan mag dat gewoon contant.

vallen er niet onder: verkoop je iets via Marktplaats aan een andere particulier, dan mag dat gewoon contant. Voor diensten geldt het verbod (nog) niet. In 2027 komt er Europese regelgeving die ook contante betalingen voor diensten aan banden legt.

Storten en opnemen: banken versoepelen juist

Waar het verbod strenger wordt , gaan de banken bij het storten en opnemen van contant geld juist soepeler te werk. Op basis van afspraken tussen de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), De Nederlandsche Bank (DNB) en ondernemersorganisaties vragen banken klanten minder snel om uitleg.

Belangrijk om te weten:

Er zijn geen wettelijk vastgelegde grensbedragen . Elke bank bepaalt zelf vanaf welk jaar- of transactiebedrag zij extra vragen stelt.

. Elke bank bepaalt zelf vanaf welk jaar- of transactiebedrag zij extra vragen stelt. De NVB heeft als richtlijn voorgesteld: tot 20.000 euro per jaar voor particulieren en tot 30.000 euro per jaar voor bedrijven zonder aanvullende controle. De uiteindelijke limiet blijft per bank verschillen.

en tot zonder aanvullende controle. De uiteindelijke limiet blijft per bank verschillen. Aanvullende controles vinden alleen plaats bij substantiële bedragen of een reëel verhoogd risico.

De meldplicht blijft wél gewoon bestaan

De versoepeling betekent niet dat controle verdwijnt. Banken blijven wettelijk verplicht om ongebruikelijke transacties te melden bij de Financial Intelligence Unit (FIU-Nederland) op grond van de Wwft. Wat je moet onthouden:

Voor betalingen via de bank (pinnen, overmaken) van 10.000 euro of meer blijven de Wwft-regels rond cliëntenonderzoek en melding onverkort gelden.

blijven de Wwft-regels rond cliëntenonderzoek en melding onverkort gelden. Onverklaarbare grote contante stortingen — zeker met grote coupures — gelden als klassiek voorbeeld van een ongebruikelijke transactie die wordt gemeld.

Let op met opknippen: meerdere kleinere stortingen die samen een groot bedrag vormen (bijvoorbeeld drie keer 4.000 euro in één maand) kunnen alsnog opvallen en worden gemeld.

Kort samengevat