Je bent steeds zo moe als een hond. Dit zijn 13 verrassende oorzaken

Je bent almaar moe. Je hebt eigenlijk helemaal niet zoveel gedaan, maar er komt toch al niets meer uit je handen. En je begrijpt eigenlijk niet hoe het komt. Hier zijn 13 verrassende redenen.
- Je moet het raam open: ’s nachts kan in een gesloten slaapkamer het CO₂‑niveau sterk stijgen, waardoor je minder diep slaapt en vermoeider wakker wordt.
- Je creatinevoorraad is laag: met de jaren daalt de energieproductie in je cellen; creatine‑suppletie kan fysieke en mentale moeheid verminderen, zeker bij oudere en actieve mensen.
- Je komt te weinig buiten: te weinig daglicht verstoort je biologische klok, wat je slaapkwaliteit en energie door de dag aantast.
- Je eet te weinig vezels: een vezelarm dieet geeft snelle pieken en dalen in je bloedsuiker, met schommelende energie tot gevolg.
- Je slaapt wel, maar je rust niet: een continue focus op productiviteit zonder echte rustmomenten maakt dat acht uur slaap alsnog niet herstellend voelt.
- Je mijdt smoothies en sap: een gebrek aan polyfenolen uit kleurrijke groenten en fruit kan mentale vermoeidheid en trage reactietijd in de hand werken.
- Je doet geen ‘brain dump’: ongestructureerde zorgen zorgen voor nachtelijk piekeren en verhoogd cortisol, waardoor je minder goed doorslaapt. (Een braindump is dé ultieme manier om je hoofd leeg te maken en stress te verminderen. Pak pen en papier, zet de timer op 10 minuten en schrijf letterlijk alles op wat er in je opkomt—van grote projecten tot kleine taken en vage ideeën. Filter of oordeel niet tijdens het schrijven; het doel is puur het creëren van overzicht.)
- Je eet te laat en te zwaar: grote porties eiwit en vet vlak voor bedtijd vertragen de spijsvertering en verstoren diepe slaap.
- Je darmen zijn traag: een ‘sluggish’ darm stuurt via de nervus vagus een signaal naar je brein dat er iets niet optimaal gaat, wat zich uit in loomheid.
- Je bent te eiwit‑gefocust: een dieet met heel veel eiwit en te weinig koolhydraten kan, zeker bij sportieve mensen, juist tot energiegebrek leiden.
- Je bed vraagt om frisse lucht: huisstofmijt, synthetische vezels en geparfumeerde wasmiddelen kunnen lichte ontstekingsreacties en mini‑ontwakingen veroorzaken.
- Je zit te veel: langdurig zitten geeft je lichaam het signaal dat er ‘iets mis is’, waardoor het energie conserveert en slaperigheid bevordert.
- Je mist een bloedtest: onopgemerkte tekorten aan ijzer of B12, of schildklierproblemen, zijn veelvoorkomende medische oorzaken van chronische moeheid.