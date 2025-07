VW verkoopt fors minder auto's in VS door Amerikaanse heffingen

WOLFSBURG (ANP/BLOOMBERG) - Volkswagen heeft het afgelopen kwartaal in Noord-Amerika aanzienlijk minder auto's verkocht dan een jaar eerder. Het Duitse autoconcern had daarmee duidelijk last van importheffingen die de Verenigde Staten hebben ingesteld op auto's.

In Noord-Amerika daalde de verkoop met ruim 16 procent in het tweede kwartaal. Dat betekent een forse ommekeer ten opzichte van de 4,4 procent groei in het eerste kwartaal, toen de Amerikaanse invoerheffingen nog niet van kracht waren.

Wereldwijd verkocht VW in het afgelopen kwartaal bijna 2,3 miljoen auto's, 1,2 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. In China steeg de totale verkoop met 2,8 procent, ondanks een scherpe daling van de verkoop van elektrische auto's. Door groeiende concurrentie verkocht VW in China bijna een derde minder elektrisch aangedreven auto's.

Europese autofabrikanten verliezen terrein in de VS en raken verder achterop in China, waar lokale merken zoals BYD domineren op de elektrische markt.