Politie doet inval in hoofdkantoor Marine le Pen

De Franse autoriteiten hebben een inval gedaan in het hoofdkwartier van Rassemblement National (RN), de uiterst rechtse oppositiepartij van Marine Le Pen. Dat maakte partijkopstuk Jordan Bardella bekend via sociale media.

Bardella stelt dat de inval 's ochtends begon. Hij spreekt over een intimidatiecampagne die is gericht tegen zijn partij. Ook kantoren van partijkopstukken worden volgens de politicus doorzocht.

Justitie in Parijs heeft de inval bevestigd. Er zouden daarnaast ook doorzoekingen zijn uitgevoerd bij bedrijven, die niet bij naam worden genoemd. De operatie zou verband houden met een onderzoek naar misstanden rond campagnefinanciering.

Gesjoemel

De nationalistische anti-immigratiepartij botst vaker met de Franse autoriteiten. Eerder dit jaar was Le Pen door een rechtbank al veroordeeld voor gesjoemel met EU-geld en daarmee voorlopig uitgesloten van deelname aan de presidentsverkiezingen.

RN is in Frankrijk de grootste partij in de Nationale Vergadering, vergelijkbaar met de Tweede Kamer in Nederland. Het land wordt bestuurd door een minderheidsregering omdat parlementsverkiezingen vorig jaar geen van de politieke blokken een meerderheid bezorgden.