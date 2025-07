Claim stichting tegen 'buitensporige winst' op medicijn afgewezen

AMSTERDAM (ANP) - De rechter doet geen uitspraak over de "buitensporige winsten" die de Amerikaanse farmaceut AbbVie zou hebben gemaakt met het reumamedicijn Humira. Een eis van de stichting Farma ter Verantwoording is woensdag afgewezen. Volgens de rechtbank in Amsterdam is de organisatie niet ontvankelijk en daarom komt er geen inhoudelijk oordeel. De stichting denkt nog na over volgende stappen.

Farma ter Verantwoording zei dat AbbVie tussen 2004 en 2018 ongeveer 53 procent winst incasseerde bij de verkoop van Humira, bovenop de in de farmaceutische industrie gebruikelijke winstmarge. Door de hoge kosten kon het geld dat bij AbbVie terechtkwam volgens de stichting niet worden uitgegeven aan andere vormen van zorg. Daar was door de "overwinst" minder geld voor beschikbaar. Volgens de belangenclub was dit in strijd met het recht van mensen op gezondheidszorg, goede gezondheid en gezond leven.

De organisatie vond ook dat AbbVie zijn machtspositie had misbruikt. De stichting wilde geen schadevergoeding of verbod en wilde AbbVie ook niet dwingen tot een lagere prijs. Farma ter Verantwoording wilde wel dat de rechter zou vaststellen hoeveel vrijheid farmaceutische bedrijven hebben om de prijzen van hun geneesmiddelen vast te stellen.

Geneesmiddel goedkoper

Dat is aan de politiek, bepaalt de rechtbank, "de civiele procedure kan niet gebruikt worden voor het vaststellen van algemene normen".

AbbVie had de beweringen van Farma ter Verantwoording eerder al ongegrond genoemd. Het octrooi op Humira is inmiddels verlopen en het geneesmiddel is veel goedkoper geworden.