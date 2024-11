VZN na onrust onder zzp'ers: wacht niet af en onderneem actie

LEIDSCHENDAM (ANP) - De Vereniging Zelfstandigen Nederland (VZN) roept zzp'ers in een videoboodschap op zich niet te laten verrassen door de naderende start van de handhaving op schijnzelfstandigheid. Volgens de organisatie is sprake van grote onrust onder zelfstandige ondernemers en hun opdrachtgevers sinds bekend is dat de Belastingdienst volgend jaar scherper gaat handhaven op schijnzelfstandigheid.

Vanaf 1 januari 2025 wil de Belastingdienst weer handhaven en controleren of zzp'ers niet worden ingehuurd voor werk dat eigenlijk in dienstverband zou moeten worden uitgevoerd. Jarenlang gebeurde deze controle niet, maar volgens het kabinet ontstaan er te veel schijnconstructies. Bedrijven huren dan zelfstandigen in voor werk dat eigenlijk door een werknemer zou moeten worden gedaan.

"Wacht niet af en onderneem actie", is de boodschap aan zzp'ers van VZN-voorzitter Cristel van de Ven. Ze wijst erop dat sommige bedrijven rigoureuze besluiten nemen en helemaal niet meer met zzp'ers willen werken. In dat geval raadt ze de zzp'ers aan om in gesprek te gaan met hun opdrachtgever. Mogelijk kan de opdracht wat aangepast worden of moet de zzp'er zijn of haar businessmodel iets veranderen, zodat de samenwerking niet strijdig is met de regels.