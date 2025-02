VZN 'zeer verheugd' met antwoorden Hoge Raad in Uber-zaak

LEIDSCHENDAM (ANP) - Voorzitter Cristel van de Ven van de Vereniging Zelfstandigen Nederland (VZN) is "zeer verheugd" met de antwoorden van de Hoge Raad in de slepende Uber-zaak. De hoogste rechter stelde vrijdag dat ondernemerscriteria net zo belangrijk zijn als andere omstandigheden in de beoordeling of iemand als zelfstandige of verkapte werknemer voor Uber werkt.

Volgens VZN betekent dat standpunt dat zelfstandigen hetzelfde werk kunnen doen als werknemers, maar dan in een opdrachtovereenkomst in plaats van een arbeidsovereenkomst. "Dit is heel goed nieuws voor alle interimmanagers en voor allerlei andere zelfstandigen die bij meerdere opdrachtgevers van waarde zijn door piek en ziek op te vangen", zegt Van de Ven. "De Hoge Raad geeft hun een stevige steun in de rug. Zij kunnen dit werk blijven doen als ondernemer."

Het gerechtshof in Amsterdam besloot vragen te stellen aan de Hoge Raad, nadat Uber in hoger beroep was gegaan tegen een uitspraak van een lagere rechter. Die had geoordeeld dat Uber zijn chauffeurs in dienst moest nemen. Nu de Hoge Raad antwoord heeft gegeven, gaat de zaak bij het hof verder. Waarschijnlijk volgt later dit jaar een uitspraak.