Waarde bitcoin kruipt steeds dichter naar 100.000 dollar

SINGAPORE (ANP/BLOOMBERG) - De waarde van de bitcoin komt steeds dichter in de buurt van de 100.000 dollar. 's Werelds bekendste en meest verhandelde cryptomunt was donderdagochtend ongeveer 97.000 dollar waard. Niet alleen de bitcoin, maar ook andere munten zijn sinds de overwinning van Donald Trump bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen sterk in waarde gestegen en verbreken record na record.

De cryptomarkt in zijn geheel is sinds de presidentsverkiezingen met ongeveer 900 miljard dollar gegroeid. Volgens cryptoplatform CoinMarketCap is deze markt nu bijna 3,2 biljoen (3200 miljard) dollar waard. De bitcoin neemt het grootste deel hiervan voor zijn rekening, met een totale waarde van ruim 1,9 biljoen dollar.

Beleggers gaan ervan uit dat Trump de regelgeving rond digitale munten gaat versoepelen. Zo heeft hij tijdens zijn verkiezingscampagne beloofd van de Verenigde Staten een wereldwijde "cryptohoofdstad" te maken. Ook is hij voornemens Gary Gensler te ontslaan, het hoofd van de Amerikaanse beurstoezichthouder SEC. Gensler staat bekend als voorstander van juist strengere regulering van de cryptomarkt. Zo startte de SEC eerder strafzaken tegen grote cryptohandelsplatforms.