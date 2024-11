Verdeeldheid op klimaattop over geld leidt tot kritiek

BAKOE (ANP) - De eerste concepten van de afspraken die landen proberen te maken op de klimaattop in Bakoe hebben tot veel kritische reacties geleid. EU-commissaris Wopke Hoekstra zei dat het "duidelijk onacceptabel" is. Maatschappelijke organisaties toonden zich kritisch over het voorstel dat nog te veel openlaat. De wensen van arme en rijke landen liggen nog steeds te ver uit elkaar - zonder een duidelijk voorstel ter overbrugging, stellen ze.

In de tekst worden twee opties genoemd. De ene is het voorstel zoals arme landen dit het liefst willen zien, de andere is het voorstel van rijke landen, waaronder bijvoorbeeld de EU. Vervolgens ontbreekt echter in beide teksten een concreet bedrag. Dat terwijl dat bedrag juist in de eerste anderhalve week van de klimaattop al een moeilijk onderwerp was. De hoop bij veel organisaties was dat dit concept de onduidelijkheid zou doorbreken. Rijke landen, en ook Hoekstra, wilden op de klimaattop telkens juist geen concreet bedrag noemen.