Waarom de financiële markten de enige echte controle op Trump zijn

Het Amerikaanse congres eet uit Trumps hand, en de rechtbanken kunnen niet veel doen, omdat het Hooggerechtshof achter Trumps rechtse revolte staat. Te hulp schiet de markt, schrijft de Forbes

Want naar het echte geld luistert Trump.

Afgelopen donderdag deed president Trump het weer- en de financiële markten ook. In een Truth Social post zei Trump dat hij volgende week zijn uitgestelde dreigement om 25% invoerrechten te heffen op Canadese en Mexicaanse import zou doorzetten. De reactie kwam prompt. De S&P 500 sloot 1,6% lager, terwijl de NASDAQ, met veel technologie, 2,8% lager sloot. Per saldo zijn de Amerikaanse beurzen sinds zijn aantreden gedaald. Hij had gouden tijden beloofd.

Wat de grillige president volgende week gaat doen is een open vraag. Maar beleggers kunnen er in ieder geval zeker van zijn dat Trump aandacht heeft voor de markt. Tot nu toe is er geen reactie van het door de Republikeinen gecontroleerde Congres en het is onduidelijk of de rechterlijke macht zal ingrijpen. Gezien zijn nepnieuwsretoriek maakt Trump zich zeker geen zorgen over berichten in de media, traditioneel een sterke externe controle op presidentiële macht. Zijn eigen achterban vertrouwt de mainstream media immers niet.

Maar er is één autoriteit die president Trump lijkt te erkennen: de markt.

“Trump is een president die zijn eigen succes nauwer heeft afgestemd op de aandelenmarkt dan enige andere president in de geschiedenis van de VS,” zegt Jeremy Siegel, emeritus hoogleraar Wharton tegen . “De markt is de ultieme controle, vooral voor een president die zich zorgen maakt.”

Terwijl aandelen stegen na de herverkiezing van Trump in november, zijn er nu scheuren ontstaan in de rally.

Tijdens de eerste termijn van Trump zorgde zijn aankondiging van 25% tarieven op China in maart 2018 ervoor dat de markten in een week tijd bijna 5% kelderden. Terwijl dat escaleerde in een totale handelsoorlog met China in 2019, krabbelde Trump tegen 2020 terug en tekende een handelsovereenkomst.

“Het is leerzaam dat Trump tijdens de handelsoorlog in zijn eerste termijn bereid en in staat was om te draaien toen de economische schade van die oorlog duidelijk werd, waardoor de spanningen met de Chinezen afnamen,” schreef Mark Zandi, hoofdeconoom bij Moody's, in een recent rapport. “We verwachten ook deze keer een soortgelijke dynamiek.”

Opgegroeid in Queens, New York - en al tientallen jaren op zoek naar de goedkeuring van de marktrijke elite van Manhattan - heeft Trump veel Wall Street miljardairs binnen zijn inner circle. Het is dus geen verrassing dat hij altijd zeer gevoelig is geweest voor de financiële markten.

De obligatiemarkt is voor Trump misschien nog wel belangrijker dan de aandelenmarkt, zeker als je bedenkt dat de $ 36 biljoen aan schuld van het land voortdurend geherfinancierd moet worden. Er is geen groter waarschuwend verhaal dan de ervaring van de kortstondige Britse premier Liz Truss. Na haar aantreden in september 2022 kondigde ze stoutmoedig aan dat ze de belastingen zou verlagen en meer ging lenen. Deze wijdverspreide angst voor inflatie en oplopende schulden zorgde er al snel voor dat de obligatiekoersen kelderden. Binnen drie weken had Truss haar belastingverlagingsplan geschrapt en nam ontslag.

Hoewel het vooruitzicht van een president van de Verenigde Staten die aftreedt na een afstraffing door de kapitaalmarkten vergezocht is, is de implosie van Truss leerzaam. Organisaties en bedrijven die geld hebben geleend aan Amerika zullen president Trump waarschijnlijk scherp houden. Het naleven van de rechtsstaat doen er veel toe voor de entiteiten die Amerikaans staatspapier kopen en bezitten.

Op dit moment vaart de regering Trump op de ruggensteun van de sterke economie van de regering Biden, die van 2021 tot en met 2024 een gemiddelde groei van het BBP van ongeveer 3,6% liet zien. De gemiddelde jaarlijkse groei van het BBP tijdens de eerste termijn van Trump was 1,5%.

De test zal komen als president Trump te maken krijgt met een echte crisis, niet door hemzelf veroorzaakt, zoals de financiële crisis van 2008, die zich voordeed aan het einde van de tweede termijn van president George W. Bush. Zoals vaak het geval is in tijden van economische onrust, stuurde de markt het leiderschap van de natie. Toen het Huis van Afgevaardigden in 2008 op 29 september het reddingspakket van $700 miljard van het Troubled Asset Relief Program (TARP) wegstemde, kelderde de S&P 500 bijna 9% in vier dagen voordat leden van het Huis het plan heroverwogen en het wetsvoorstel op 3 oktober goedkeurden.

Tijdens de eerste termijn van Trump probeerde hij de Covid 19 pandemie te bagatelliseren, maar de wereldwijde uitschakeling en een aandelenmarkt die in een paar weken tijd meer dan 30% kelderde, zette zijn regering en het Congres aan tot actie. Het resultaat was een stimuleringspakket van $ 5 biljoen over twee jaar, dat de markten toen en sindsdien een boost gaf.

Er komt een moment dat Trump weer in botsing komt met de realiteit. Dat kan heel goed de beurs zijn.