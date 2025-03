Van de Zandschulp naar tweede ronde kwalificaties Indian Wells

INDIAN WELLS (ANP) - Botic van de Zandschulp heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van het kwalificatietoernooi van Indian Wells. De 29-jarige tennisser won in drie sets van Lukas Klein uit Slowakije: 5-7 6-3 6-3.

In de tweede kwalificatieronde strijdt de als derde geplaatste Van de Zandschulp tegen de Italiaan Matteo Gigante om een plek in het hoofdschema.

Nadat beide tennissers hun eerste opslagbeurt hadden verloren, ging het lang gelijk op. Van de Zandschulp, de nummer 85 van de wereldranglijst, verloor op 5-5 na meerdere breakpoints zijn servicegame waarop Klein de set uitserveerde. In de tweede set brak Van de Zandschulp twee keer de opslagbeurt van de Slowaakse nummer 147 van de wereld en liep uit naar 5-0. Hij trok met 6-3 de stand in sets gelijk. In de beslissende set kwam de Nederlander na een break met 2-0 achter. Hij won daarna echter drie keer de opslagbeurt van Klein. Op 5-3 benutte hij zijn vierde matchpoint.