Wachtlijst voor stroomaansluiting loopt verder op bij Enexis

DEN BOSCH (ANP) - Bij netbeheerder Enexis blijft de wachtlijst voor aansluitingen op het stroomnet toenemen, ondanks een forse capaciteitsuitbreiding van het net. Dat meldt de organisatie, die netten beheert in het zuiden, oosten en noorden van Nederland, bij haar halfjaarcijfers.

Enexis investeerde de voorbije maanden 1,1 miljard euro om het stroomnet uit te breiden. Dat is ruim een vijfde meer dan jaar terug. Hiermee lukte het om ruimte op het net erbij te krijgen. "Maar alleen bouwen is niet genoeg", stelt de netbeheerder. "Om netcongestie tegen te gaan moeten we veel meer inzetten op flexibiliteit, bewustwording en creatieve oplossingen."

In april kondigde Enexis al aan dat het stroomnet in sommige delen van het land zo vol zit dat er op korte termijn geen extra capaciteit beschikbaar is. Sinds 1 juli zijn bovendien de regels veranderd. Netbeheerders reserveren nu geen capaciteit meer op het net voor nieuwe huizen, kleine bedrijven en laadpalen. Die kunnen dus alleen nog maar worden aangesloten als er ruimte is. Enexis merkt dat dit voor onrust zorgt, met name onder huishoudens, kleine ondernemers en gemeenten.

Kleinverbruikers

Enexis merkte afgelopen maanden ook fors meer aanvragen van kleinverbruikers, in aanloop naar de nieuwe regels. Het ging om twee keer zoveel aanvragen voor een nieuwe of zwaardere aansluiting. Het totaal aan klantaanvragen op de wachtlijst bedraagt inmiddels 11.128. Uit de cijfers blijkt verder dat de winst van Enexis licht is gedaald, van 192 miljoen euro een jaar terug tot 185 miljoen euro.

Eerder deze week meldde Alliander, het bedrijf achter netbeheerder Liander, nog dat de wachtrij voor stroomaansluitingen daar voor het eerst wat terugliep. Mede dankzij oplossingen voor slimmer energieverbruik konden in het eerste halfjaar 1800 bedrijven worden aangesloten.