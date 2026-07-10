Wageningen: weer winst voor zeevissers, maar onzekerheid blijft

WAGENINGEN (ANP) - Nederlandse zeevissers hebben afgelopen jaar een positief resultaat behaald, maar het blijven onzekere tijden voor de sector. Dat meldt de Wageningen University & Research (WUR), die jaarlijks cijfers over de visserij presenteert.

Zeevissers en mosselkwekers kampen met beperkte financiële ruimte en onzekerheid over visserijmogelijkheden en het verdienmodel op de lange termijn, zegt onderzoeker Marc Robert. Dat maakt investeringen in innovatie, verduurzaming, modernisering en vlootvernieuwing moeilijker.

Kottervissers hielden onder de streep ongeveer 15 miljoen euro over, bijna 2 miljoen euro meer dan een jaar eerder. De opbrengsten vielen lager uit, maar de kosten namen sterker af. Daarnaast daalde het aantal kotters verder naar 208 schepen. Twintig jaar geleden telde de vloot nog 342 actieve kotters.

Mosselkwekers

De kottervloot is wel sterk verouderd, met een gemiddelde leeftijd van bijna veertig jaar. "Op veel schepen wordt nauwelijks nog afgeschreven", licht Robert toe. "Tegelijkertijd zijn op termijn juist grote vervangingsinvesteringen nodig." De positieve resultaten van 2024 en 2025 geven, na de vijf verliesgevende of zeer beperkt winstgevende jaren ervoor, niet genoeg ruimte om de investeringen op korte termijn te realiseren, denkt de WUR.

Mosselkwekers boekten opnieuw een verlies, dit keer 3 miljoen euro. De opbrengst in het mosselseizoen 2024/2025 daalde van 54 miljoen naar 36 miljoen euro, omdat de aanvoer fors terugviel tot het laagste niveau in de afgelopen decennia. De gemiddelde prijs per kilogram steeg daarentegen maar licht. Dit jaar verwachten de onderzoekers een beter resultaat, maar het is niet zeker of er ook winst behaald wordt.

De WUR stipt ook aan dat de Nederlandse vissector gevoelig blijft voor geopolitieke ontwikkelingen, zoals de blokkade van de Straat van Hormuz. Ook schommelende energie- en transportkosten raken vissers.