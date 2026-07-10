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Duitse Bondsdag keurt omstreden hervorming gezondheidszorg goed

Samenleving
door anp
vrijdag, 10 juli 2026 om 13:30
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BERLIJN (ANP/DPA/RTR) - Het Duitse parlement, de Bondsdag, heeft vrijdag een omstreden besparingspakket voor de gezondheidszorg goedgekeurd.
De wetgeving, ingediend door minister van Volksgezondheid Nina Warken, is erop gericht de uitgaven voor de gezondheidszorg vanaf 2027 te verkleinen door een reeks kostenbesparende maatregelen die van invloed zijn op huisartsenpraktijken, ziekenhuizen, apotheken en de farmaceutische industrie.
Volgens de regering van bondskanselier Friedrich Merz zijn de maatregelen nodig om de financiën van het ziektekostenverzekeringsstelsel te stabiliseren en tegelijkertijd te voorkomen dat werknemers te maken krijgen met forse premieverhogingen.
Oppositiepartijen hebben stevige kritiek geuit op de plannen. "De bijdragen zullen niet tot stabiliteit leiden, maar eerder tot faillissementen van ziekenhuizen, overbelaste huisartsen en psychotherapeuten die in de steek zijn gelaten," aldus fractievoorzitter Britta Hasselmann van de Groenen.
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