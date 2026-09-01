Wall Street daalt door hogere olieprijzen en stijgende marktrente

NEW YORK (ANP) - De beurzen in New York zijn dinsdag met verliezen begonnen aan september. De stijgende olieprijzen na de Amerikaanse aanvallen op Iran afgelopen weekend wakkerden de inflatiezorgen weer aan en vergrootten de kans op renteverhogingen door de centrale banken om de inflatie te bestrijden. Ook de rentes op langlopende staatsobligaties liepen weer op, waardoor het voor overheden duurder wordt om geld te lenen.

Investeerders eisen een steeds hogere vergoeding voor het aanhouden van obligaties, nu de zorgen over overheidsuitgaven, hoge staatsschulden en aanhoudend hoge inflatie toenemen. Hogere rentes op staatsobligaties maken het voor beleggers minder aantrekkelijk om aandelen te kopen, die als risicovoller worden gezien dan obligaties.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,5 procent lager op 52.926 punten. De brede S&P 500-index verloor 0,6 procent tot 7637 punten en techgraadmeter Nasdaq zakte 1,2 procent tot 26.044 punten.