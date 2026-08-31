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Waarom Trump zoveel ‘work wives’ om zich heen heeft

Politiek
door Gerard Driehuis
maandag, 31 augustus 2026 om 17:52
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Rond Donald Trump loopt een opvallend trouwe groep jonge vrouwelijke medewerkers. Denk aan persoonlijke assistent Natalie Harp, perschef Karoline Leavitt en communicatieadviseur Margo Martin. Critici noemen hen cynisch zijn ‘work wives’.
Volgens politiek analist David Rothkopf komt dat doordat Trump steeds minder mensen vertrouwt. Hij zou paranoïde zijn en zich omringen met een kleine kring die hem voortdurend bevestigt en bewondert.
NaamRol rond TrumpWaarom opvallend?
Natalie HarpPersoonlijk assistent / executive assistantIs vaak fysiek in Trumps nabijheid en geldt als uitgesproken trouw
Karoline LeavittPerschefWas op 29-jarige leeftijd al een van de jongste en meest zichtbare gezichten van Trumps communicatieteam
Margo MartinCommunicatieadviseurBehoort tot de jonge, mediavaardige kring die Trump voortdurend omringt
Hope HicksVoormalig topadviseurWas tijdens Trumps eerste termijn een van zijn meest vertrouwde medewerkers
Vooral Natalie Harp valt op. Zij is vaak in Trumps directe omgeving te zien en geldt als extreem loyaal. In een periode van een maand werd zij achttien keer samen met Trump gefotografeerd; Melania Trump geen enkele keer.
De term ‘work wife’ betekent niet dat er sprake is van een liefdesrelatie. Het gaat om medewerkers die uitzonderlijk dicht bij hun baas staan, altijd beschikbaar zijn en een belangrijke rol spelen in zijn dagelijkse leven.
In het Witte Huis werken mensen bovendien extreem lange dagen, vaak in een afgesloten bubbel. Daardoor ontstaan hechte onderlinge relaties. Bij Trump speelt nog iets mee: persoonlijke loyaliteit lijkt er zwaarder te wegen dan kritische tegenspraak.

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