Wall Street daalt door oplopende spanningen VS en Iran

Economie
door anp
maandag, 20 april 2026 om 15:49
NEW YORK (ANP) - De beurzen in New York zijn maandag licht lager geopend. Beleggers namen geen risico na de sterke opmars op vrijdag, die volgde op de heropening van de Straat van Hormuz door Iran. De spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran liepen afgelopen weekend echter weer op door de inbeslagname van een Iraans vrachtschip door de Amerikaanse marine. Ook sloot Iran zaterdag het scheepvaartverkeer door de Straat van Hormuz weer af door de aanhoudende Amerikaanse blokkade van de Iraanse havens.
De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,1 procent lager op 49.393 punten. De S&P 500-index zakte 0,1 procent tot 7118 punten en techbeurs Nasdaq verloor 0,2 procent op 24.409 punten.
De S&P 500 en de Nasdaq sloten vrijdag op nieuwe recordstanden. Wall Street kende daarmee een zeer sterke beursweek. Zo won de S&P 500 vorige week 4,5 procent, terwijl de Nasdaq ruim 7 procent wist te winnen. De techzware Nasdaq ging vrijdag zelfs voor de dertiende dag op rij omhoog.
