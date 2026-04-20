Japan waarschuwt voor nieuwe bevingen, trekt tsunami-alarm in

door anp
maandag, 20 april 2026 om 15:10
TOKIO (ANP/AFP/RTR) - De Japanse meteorologische dienst (JMA) waarschuwt voor mogelijke nieuwe zware aardbevingen, na de beving met een kracht van 7.7 eerder op maandag. De kans op een nieuwe beving met een kracht van 8.0 of meer is groter dan normaal. Er werd gewaarschuwd voor een tsunami met golven tot 3 meter, die waarschuwing is inmiddels ingetrokken.
"Hoewel het niet zeker is dat er daadwerkelijk een zware aardbeving zal plaatsvinden, dringen we er op aan om maatregelen te nemen ter voorbereiding van een ramp", aldus een regeringsfunctionaris. De waarschuwing geldt voor de komende dagen.
Uiteindelijk werd maandag een tsunami van ongeveer 80 centimeter gemeten. Er zijn vooralsnog geen meldingen gedaan van ernstige verwondingen of aanzienlijke schade. JMA sprak eerder van een beving met een kracht van 7.4 maar stelde dit later bij naar 7.7. Na de aardbeving werden hogesnelheidstreinen stilgelegd en enkele snelwegen afgesloten.
Meer dan 182.000 inwoners kregen een oproep te evacueren.
download

collage

us-president-donald-trump-left-ayatollah-mojtaba-khamenei-right

131789778_m

anp200426053 1

thumbs_b_c_b047b3ced804ea688e5b98371aa3239f

