Wall Street daalt door voortslepend conflict Israël-Iran

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York gingen dinsdag weer omlaag, door de aanhoudende strijd tussen Israël en Iran. Maandag zorgden mediaberichten over een mogelijke wapenstilstand tussen de twee landen nog voor opluchting bij beleggers. Ook zou Iran nucleaire onderhandelingen met de Verenigde Staten willen hervatten. De oproep van de Amerikaanse president Donald Trump aan de bewoners van Teheran om de Iraanse hoofdstad onmiddellijk te verlaten, zorgde echter weer voor terughoudendheid.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,3 procent lager op 42.380 punten. De brede S&P 500-index zakte 0,4 procent tot 6010 punten en techgraadmeter Nasdaq verloor 0,4 procent tot 19.613 punten. Maandag wonnen de graadmeters nog tot 1,5 procent door de hoop op een wapenstilstand tussen Israël en Iran.