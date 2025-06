Twee aanhoudingen in onderzoek naar drugsorganisatie

DEN HAAG (ANP) - De politie heeft twee mannen uit Geldermalsen (21 en 22) aangehouden in een onderzoek naar een criminele organisatie die zich zou bezighouden met internationale drugshandel, witwassen en geweld.

De aanhoudingen werden gedaan tijdens een speciale actiedag, meldt de politie. Daarbij zijn op tien verschillende plekken invallen gedaan. Het gaat om zes huizen in Geldermalsen, twee in Deil, een huis in Meteren en in Gorinchem. Bij doorzoekingen zijn onder meer drugs, geld, meerdere auto's en kluizen met wapens in beslag genomen. Ook zijn computers en telefoons meegenomen.

Eerder zijn in hetzelfde onderzoek vorig jaar al twee verdachten aangehouden, onder wie een 34-jarige man die voornamelijk in Dubai verbleef, aldus de politie. De politie kwam de organisatie op het spoor door berichten uit de cryptocommunicatiedienst Sky ECC. De dienst werd in 2021 gekraakt door de opsporingsdiensten.