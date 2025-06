Kraft Heinz gaat in VS kunstmatige kleurstoffen uit voeding halen

CHICAGO (ANP/BLOOMBERG) - Kraft Heinz heeft aangekondigd voor het einde van 2027 alle kunstmatige kleurstoffen uit zijn producten te halen. Daarmee komt het Amerikaanse voedingsbedrijf, bekend van Heinz-ketchup en Kool-Aid-limonade, tegemoet aan plannen van Robert F. Kennedy jr., de Amerikaanse minister van Volksgezondheid. Hij wil de synthetische kleurstoffen eind 2026 al uitbannen, maar volgens brancheorganisaties is daarover geen overeenkomst gesloten.

Kraft Heinz is het grootste voedingsbedrijf in de Verenigde Staten dat zich nu committeert aan de plannen van de overheid. "We zijn voortdurend bezig onze recepten, producten en portfolio te verbeteren om consumenten en klanten de beste kwaliteit te bieden", zei Pedro Navio, president Noord-Amerika bij Kraft Heinz, in een verklaring. "In het overgrote deel van onze producten zitten natuurlijke of geen kleurstoffen, en we zijn al een tijd bezig om het gebruik van FD&C-kleurstoffen in de rest van ons assortiment te verminderen."

De term FD&C-kleurstoffen verwijst naar zeven veel voorkomende synthetische kleurstoffen die door de Amerikaanse voedselwaakhond FDA zijn goedgekeurd voor gebruik in voedsel.

Volgens Kraft Heinz bevat 90 procent van de producten geen synthetische kleurstoffen. Dat betekent echter nog altijd dat er tientallen producten zijn die deze stoffen wel bevatten. Die variëren van saladedressings tot marshmallows. Kraft Heinz meldt de kleurstoffen waar kleuren niet "cruciaal zijn voor de consumentenbeleving" volledig te verwijderen. In overige gevallen worden alternatieven gebruikt.