Wall Street eindigt eerste dag van laatste week van 2025 lager

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn maandag licht lager gesloten. Beleggers deden het rustig aan tijdens het begin van de laatste week van 2025. Onder andere techaandelen eindigden in de min.

Beleggers leken wat winst te nemen, nadat de brede S&P 500 en de Dow-Jonesindex woensdag nieuwe records bereikten. Op donderdag, eerste kerstdag, bleef Wall Street dicht. Vrijdag sloten de aandelenbeurzen in New York vrijwel onveranderd.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,5 procent lager op 48.461,93 punten. De S&P 500-index daalde 0,4 procent tot 6905,74 punten. Techgraadmeter Nasdaq verloor 0,5 procent tot 23.474,35 punten.

Beleggers op Wall Street kunnen alvast terugkijken op een succesvol 2025. De S&P 500 is dit jaar tot nu toe ruim 17 procent gestegen. De Dow heeft er zo'n 14 procent bijgekregen en ligt op koers voor het sterkste jaar sinds 2021. De Nasdaq heeft dit jaar meer dan 21 procent gewonnen.

Nvidia zakte 1,2 procent, nadat het AI-chipconcern vrijdag nog 1 procent steeg. Vorige week profiteerde Nvidia op de beurs van de licentiedeal met AI-startup Groq om diens technologie te gebruiken.

Tesla daalde 3,3 procent, nadat de elektrische autofabrikant vorige week een nieuw recordniveau bereikte. Softwareconcern Oracle zakte 1,3 procent.

DigitalBridge klom 9,6 procent. De Japanse techinvesteerder SoftBank wil het bedrijf, dat investeert in datacenters, zendmasten en glasvezelnetwerken, overnemen. De deal wordt gewaardeerd op ongeveer 4 miljard dollar.

Ook mijnbouwbedrijven sloten in de min, doordat de goud- en zilverprijzen terugvielen van nieuwe recordniveaus. De prijs van zilver steeg maandag kort tot 84 dollar per troy ounce (31,1 gram), waarmee het edelmetaal voor het eerst meer dan 80 dollar waard werd. Barrick Mining en Newmont Mining zakten 4,7 en 5,6 procent.

In de laatste handelsdagen van het jaar worden weinig belangrijke economische cijfers verwacht. Dinsdag komen de notulen van het laatste rentebesluit van de Amerikaanse centrale bank naar buiten.

Ook deze week is een kortere handelsweek. Op donderdag 1 januari blijven Wall Street en alle andere aandelenbeurzen dicht. De handel wordt op vrijdag 2 januari weer hervat.