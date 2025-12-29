ECONOMIE
Bouw 280 kilometer lang hek op grens Letland en Rusland afgerond

Samenleving
door anp
maandag, 29 december 2025 om 21:41
RIGA (ANP/DPA) - Letland heeft de bouw van een hek langs de hele grens met Rusland afgerond. De regering in Riga had daartoe besloten na de Russische inval in Oekraïne. Volgens minister van Binnenlandse Zaken Rihards Kozlovskis vormt Rusland ook een bedreiging voor Letland en moet de grens daarom goed bewaakt worden.
Letland bouwde eerder al een hek langs de gehele grens met Belarus en is van plan om komend jaar nog meer maatregelen te nemen, zoals betere surveillance. Het nu gebouwde hek langs de 280 kilometer lange grens met Rusland vormt "een belangrijke bijdrage aan de veiligheid van de Letse bevolking", aldus Kozlovskis. "Ons hoofddoel is om de modernste grensbewaking van de oostgrens van de EU op te zetten."
De drie Baltische staten (Estland, Letland en Litouwen) werken al nauw samen om de grenzen met Rusland en Belarus te versterken. Ze bouwen onder meer bunkers in het grensgebied en plaatsen betonnen barrières op strategische plekken om een eventuele Russische aanval te beteugelen.
