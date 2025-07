Wall Street eindigt hoger, forse winst voor Delta Air Lines

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag hoger geëindigd. Beleggers leken de ontwikkelingen rond de importheffingen van de Amerikaanse president Donald Trump van zich af te schudden. Ze verwerkten daarnaast onder meer positieve resultaten van Delta Air Lines.

De luchtvaartmaatschappij presteerde afgelopen kwartaal beter dan analisten en beleggers hadden verwacht. Ook de vooruitzichten voor de huidige verslagperiode, met daarin het belangrijke vakantieseizoen, vielen hoger uit dan voorzien. Delta Air Lines klom 12 procent. Andere luchtvaartmaatschappijen zoals American Airlines en United Airlines gingen tot 14,3 procent vooruit.

De Dow-Jonesindex sloot 0,4 procent hoger op 44.650,64 punten. De brede S&P 500-index klom 0,3 procent tot 6280,46 punten en techgraadmeter Nasdaq eindigde 0,1 procent hoger op 20.630,66 punten.