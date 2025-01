Wall Street flink omhoog na inflatie- en bankencijfers

NEW YORK (ANP) - Wall Street is woensdag flink hoger geëindigd. Beleggers reageerden opgelucht op nieuwe inflatiecijfers. Ook kwamen meerdere grote Amerikaanse banken, waaronder JPMorgan Chase en Wells Fargo, met hun resultaten naar buiten. Die cijfers werden eveneens goed ontvangen.

De brede S&P 500-index won 1,8 procent tot 5949,91 punten. Daarmee wist de graadmeter zijn verlies van dit jaar tot nu toe in een keer weg te werken. De Dow-Jonesindex ging daarnaast 1,7 procent vooruit naar 43.221,55 punten en techgraadmeter Nasdaq kreeg er 2,5 procent bij op 19.511.23 punten.

De Amerikaanse consumentenprijzen stegen in december minder dan verwacht, wat de verwachting versterkte dat de Federal Reserve weleens eerder dan gedacht de rente kan verlagen. Volgens een deskundige van Goldman Sachs Asset Management zijn de cijfers geen reden voor de centrale bank om in januari al weer een rentestap te zetten. Maar zij is er nu wel meer van overtuigd dat de reeks van renteverlagingen van de Fed nog niet ten einde is.