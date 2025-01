Israëlische minister Smotrich wil om bestand uit coalitie stappen

JERUZALEM (ANP/AFP) - De ultrarechtse Israëlische minister van Financiën Bezalel Smotrich is tegen het bestand tussen Israël en Hamas en dreigt uit de coalitie te stappen als de strijd wordt gestaakt. Dat zei hij in een verklaring.

"De deal is slecht en gevaarlijk voor de veiligheid van Israël. We zullen alleen in de regering blijven als er absolute zekerheid is dat we de strijd hervatten met grote intensiteit", zei Smotrich tegen radiozender GLZ Radio.

Ook de Israëlische minister van Nationale Veiligheid Itamar Ben-Gvir is fel tegenstander van een deal met Hamas. Dinsdag zei de geestesgenoot van Smotrich dat hij het afgelopen jaar "keer op keer" een bestand tegenhield. Volgens Israëlische media is de huidige overeenkomst niet veel anders dan eerdere ontwerpovereenkomsten.