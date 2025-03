Wall Street fors lager na dreiging nieuwe heffingen Trump

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met flinke verliezen gesloten door hernieuwde zorgen op Wall Street over een wereldwijde handelsoorlog door de importheffingen van president Donald Trump en schade aan de Amerikaanse economie door die tarieven. Trump dreigde eerder op de dag nog met torenhoge heffingen op wijn, champagne, cognac en andere alcoholische producten uit de Europese Unie.

Trump zei dat er een invoerheffing van 200 procent op drank uit de EU kan komen als Brussel de heffing op Amerikaanse whiskey niet intrekt. Hij reageerde met die dreiging op de Europese heffingen op Amerikaanse goederen ter waarde van 26 miljard euro die woensdag werden aangekondigd door de Europese Commissie. Die waren weer een tegenreactie op de Amerikaanse tarieven op buitenlands staal en aluminium. Beleggers zijn bevreesd dat dit kan escaleren in een volledige handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en de EU.

De Dow-Jonesindex sloot 1,3 procent lager op 40.813,57 punten. De brede S&P 500 zakte 1,4 procent tot 5521,52 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq verloor 2 procent tot 17.303,02 punten. De financiële markten in New York hebben de afgelopen tijd rake klappen gekregen door de zorgen over het handelsbeleid van Trump en de impact van die heffingen op de Amerikaanse economie die daardoor in een recessie zou kunnen belanden. De S&P 500 is sinds het recordslot op 19 februari ruim 10 procent gedaald.