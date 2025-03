Franse bankpresident: handelsbeleid Trump vooral slecht voor VS

PARIJS (ANP/RTR) - Het handelsbeleid van de Amerikaanse president Donald Trump met de importheffingen tegen belangrijke handelspartners is vooral slecht voor de Amerikaanse economie zelf. Dat heeft de Franse centralebankpresident François Villeroy de Galhau gezegd. Hij noemde dat beleid een "tragedie" voor de economie van de Verenigde Staten.

"Het is een schok voor de wereldeconomie, maar vooral voor de Amerikaanse economie", aldus Villeroy bij een bijeenkomst op de Duitse ambassade in Parijs. Trump dreigde donderdag nog met zeer hoge invoerheffingen op alcoholische dranken zoals wijn, cognac en champagne uit de Europese Unie. Zo wordt gevreesd dat de tarieven van Trump tot een wereldwijde handelsoorlog kunnen leiden en de inflatie in de VS zullen aanwakkeren.

De Duitse centralebankpresident Joachim Nagel was ook op de bijeenkomst in Parijs. Hij noemde het beleid van de Amerikaanse regering zelfs een "horror show". De twee centralebankiers zeiden verder dat Europa meer moet doen om de eigen economie aan te jagen en te zorgen voor meer internationale investeringen in Europa.