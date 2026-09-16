Wall Street gemengd in afwachting van rentebesluit centrale bank

NEW YORK (ANP) - De beurzen in New York zijn woensdag met wisselende uitslagen begonnen. Beleggers namen weinig risico voorafgaand aan het rentebesluit van de Federal Reserve. Algemeen wordt verwacht dat de Amerikaanse centrale banken de leenkosten in de grootste economie ter wereld met een kwart procentpunt verhogen om de hoge inflatie te bestrijden.

In tegenstelling tot bijvoorbeeld de beleidsmakers van de Europese Centrale Bank (ECB) hebben Fed-bestuurders voorafgaand aan het besluit weinig losgelaten over een eventuele rentestap. Ook de nieuwe Fed-voorzitter Kevin Warsh, die door president Donald Trump is uitgekozen, heeft zich op de vlakte gehouden over het rentebeleid. Een verhoging zou tegen de wens van Trump zijn, die juist een lagere rente wil. Door de hoge inflatie staat Warsh echter onder groeiende druk om de rente toch te verhogen.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,2 procent lager op 52.005 punten. De brede S&P 500 steeg 0,2 procent tot 7599 punten en de techgraadmeter Nasdaq klom 0,4 procent tot 26.087 punten.

Renteverhogingen

De Amerikaanse beurzen sloten dinsdag opnieuw lager in afwachting van de eerste renteverhoging in de VS in ruim drie jaar. Beleggers zijn vooral benieuwd of Warsh zal hinten op mogelijke verdere renteverhogingen in de komende maanden. De Fed-voorzitter heeft echter aangegeven geen voorstander te zijn van het geven van vooruitzichten voor het rentebeleid. Beleggers letten dan ook vooral op bijgewerkte inflatie- en groeivoorspellingen van de centrale bank voor meer duidelijkheid over het toekomstige rentepad.

De olieprijzen gingen omlaag na de sterke opmars eerder deze week. De prijs van Brent werd 1,5 procent goedkoper op ruim 107 dollar per vat. Amerikaanse olie zakte 2,2 procent tot 103,50 dollar per vat na een onverwachte sterke toename van de olievoorraden in de VS.

AI

De tech- en chipaandelen lieten weinig beweging zien na de recente oproepen van AI-topbestuurders om de ontwikkeling van AI te vertragen vanwege zorgen over de veiligheid van kunstmatige intelligentie. Er is echter nog weinig duidelijkheid over hoe die vertraging eruit zou moeten zien en wat de gevolgen daarvan zouden zijn. AI-chipbedrijf Nvidia won 0,9 procent. Facebook-eigenaar Meta steeg 1,6 procent.

Intel steeg bijna 6 procent. Persbureau Reuters meldde op basis van bronnen dat het Zuid-Koreaanse SK Hynix gesprekken met Intel voert over een deal waarbij het voor het eerst geheugenchips op Amerikaanse bodem zou gaan maken. SK Hynix verklaarde dat er nog geen besluiten zijn genomen.