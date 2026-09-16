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Jetten positief over oproep tot meer EU-samenwerking met Canada

Samenleving
door anp
woensdag, 16 september 2026 om 16:05
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DEN HAAG (ANP) - De oproep van voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie om meer samen te werken met Canada wordt positief ontvangen in Den Haag. Premier Rob Jetten noemde het "heel nuttig" als de samenwerking met landen als Canada, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk wordt geïntensiveerd.
Wel moet de NAVO het "fundament" van de veiligheid blijven, aldus Jetten. Binnen de NAVO wordt volgens hem al door bepaalde landen nauwer samengewerkt, zodat "we niet altijd afhankelijk zijn van de Verenigde Staten".
De premier steunt ook het pleidooi van Von der Leyen in haar jaarlijkse State of the Union om de EU minder afhankelijk te maken. Hij noemde het een "heel goede oproep" dat Europa "beter voor zijn eigen veiligheid moet zorgen, voor de eigen energievoorziening en dat we ons beter moeten wapenen tegen oneerlijke concurrentie uit China".
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