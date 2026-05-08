Wall Street hoger na beter dan verwacht banenrapport VS

NEW YORK (ANP) - De beurzen in New York gingen vrijdag omhoog ondanks de hernieuwde spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran. Naast de ontwikkelingen in het Midden-Oosten verwerkten beleggers het banenrapport van de Amerikaanse overheid. Volgens dat rapport zijn er in de grootste economie ter wereld in april 115.000 banen bijgekomen. Dat was meer dan verwacht. De werkloosheid bleef onveranderd op 4,3 procent.

De banengroei speelt een belangrijke rol in het rentebesluit van de Amerikaanse centrale bank, die naast de inflatie ook let op de werkgelegenheid. Een reeks van wederzijdse aanvallen tussen de VS en Iran zorgde verder voor enige terughoudendheid bij beleggers. Volgens president Donald Trump is het staakt-het-vuren met Iran echter nog steeds van kracht.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,3 procent hoger op 49.726 punten en de brede S&P 500 won 0,5 procent tot 7373 punten. De techbeurs Nasdaq steeg 0,8 procent tot 26.002 punten. De beurzen op Wall Street sloten donderdag nog licht lager na het bereiken van nieuwe recordstanden op woensdag.