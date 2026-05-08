Op zoek naar een ander soort baan? Hier kun je zó aan de slag en het salaris valt alles mee: “Wat heb je te verliezen?”

Ruim 400.000 Nederlanders zitten momenteel zonder werk thuis. Voor meer dan de helft duurt het langer dan drie maanden voordat ze weer een baan vinden. En juist daar gaat het volgens Nationale Vacaturebank vaak mis: veel mensen blijven zoeken in hun oude sector, terwijl daar soms amper kansen liggen.

Volgens directeur Sharita Boon is het tijd om breder te kijken. “Overstappen is makkelijker dan je denkt en financieel hoef je er niet op achteruit te gaan”, zegt ze in De Telegraaf.

55+

Vooral 55-plussers hebben het lastig op de arbeidsmarkt. De langdurige werkloosheid is deze groep loopt sinds 2023 weer op. Werkgevers zien oudere werknemers nog te vaak als duur of inflexibel, terwijl dat beeld volgens experts niet klopt.

Boon ziet juist voordelen. “Wat vooral telt, is of kandidaten gemotiveerd zijn en zich voor langere tijd aan een bedrijf willen binden. Jongeren wisselen gemiddeld iedere twee jaar van baan. Een oudere zorgt voor rust in de tent.”

Deze banen liggen voor het oprapen

Op basis van eigen cijfers noemt Nationale Vacaturebank vijf beroepen waar werkzoekenden relatief makkelijk kunnen instromen: buschauffeur, metaalbewerker, hovenier, ventilatiespecialist en boormeester.

Vooral in het groen ligt werk voor het oprapen. Alleen al voor hoveniers en groenmedewerkers staan zo’n 1200 vacatures open. Het startsalaris? Zo’n 2550 euro bruto per maand. “Maar met een paar jaar ervaring gaat dat richting 3600 euro.”

Wie liever rijdt dan snoeit, kan ook buschauffeur worden. Daar staan momenteel 285 vacatures open. Bij vervoerder Hermes kan het salaris inclusief toeslagen oplopen tot bijna 5000 euro bruto per maand.

Wat heb je te verliezen?

Volgens Boon draait een carrièreswitch lang niet alleen om geld. “Waar je voor kiest, hangt meestal niet af van het geld, maar vooral van je interesses.” Werkgevers moeten volgens haar verder kijken dan alleen een cv. “Wie heb ik tegenover me zitten?”

En voor twijfelaars heeft ze nog één duidelijke boodschap: “Bovendien, wat heb je te verliezen? Als je lang thuis zit, worden je baankansen niet groter.”