Gerard Joling zwemt in het geld: dit is zijn geschatte vermogen

Gerard Joling lacht van oor tot oor als hij zijn bankrekening opent. De zanger , presentator en realityster ziet zijn vermogen namelijk opnieuw flink groeien. Dankzij optredens, televisieklussen en een reeks lucratieve nevenactiviteiten heeft Geer inmiddels een indrukwekkend bedrag bij elkaar verdiend.

Volgens weekblad Party is het vermogen van Gerard Joling opgelopen tot maar liefst 18,2 miljoen euro. Een jaar eerder stond de teller nog op 17,3 miljoen euro. “Ook aan de schuldenkant is er een duidelijke verbetering zichtbaar: de kortlopende schulden daalden flink, van 294.144 euro naar 105.555 euro, een afname van 188.589 euro”, schrijft het blad.

15.000 euro per optreden

Geen verkeerd jaar dus voor de entertainer, die al decennialang een vaste waarde is in de Nederlandse showbizz. Of hij nu op het podium staat met De Toppers, televisie maakt of reclamewerk doet: Joling blijft populair bij het grote publiek. En dat betaalt zich uit. Voor een optreden zou hij naar verluidt zo'n 15.000 euro vragen.

Stekker uit realitysoap

Toch kiest Joling er opvallend genoeg voor om te stoppen met zijn succesvolle realityserie Only Joling. Zowel het eerste als tweede seizoen scoorde goed, maar een derde seizoen komt er voorlopig niet.

"Nee, dat moeten we niet doen ook", zegt hij tegen RTL Boulevard. "Ik denk dat de mensen het ook wel een keer zat zijn. Het is best wel veel op mijn leeftijd, dat je nog zoveel doet."

Verhuizen naar Spanje?

Hoewel de 65-jarige entertainer voorlopig nog niet stilzit, kijkt hij wel voorzichtig naar een rustiger leven. Joling sluit niet uit dat hij rond zijn zeventigste afscheid neemt van de spotlights en naar Spanje vertrekt.

Hij houdt nog wel een slag om de arm: "Zolang mijn gezondheid het toelaat en mijn energie, nou ja, dan weet je nooit wat er gaat gebeuren."