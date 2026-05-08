Waarom je geen dure hardloopschoenen nodig hebt

Hardloopschoenen van 200 euro of meer beloven minder blessures, betere demping en sneller lopen. Maar wat zegt het onderzoek? De prijs op het label zegt verrassend weinig over wat de schoen voor jou doet.
Duur is niet beter — de cijfers
Een grootschalige analyse van RunRepeat op basis van 134.867 reviews van 391 hardloopschoenen
liet zien dat de tien duurste schoenen
(gemiddeld 181 dollar) gemiddeld 8,1% lager scoorden dan de tien goedkoopste (gemiddeld 61 dollar). Een analyse suggereert zelfs dat elke 50 dollar prijsverhoging samengaat met een 1,4 punt lagere
gemiddelde beoordeling. Onderzoeker Jens Jakob Andersen vat het droog samen: lopers betalen drie keer zoveel om 8% minder tevreden te zijn.
Een klinische studie gepubliceerd in British Journal of Sports Medicine via PubMed
testte goedkope, middenklasse en dure hardloopschoenen van drie merken en mat de drukverdeling onder de voet. De conclusie was helder: goedkope en middenklasse schoenen dempten net zo goed — en soms beter — dan de dure varianten. Comfort bleek bovendien een subjectieve sensatie die niets met prijs te maken had.
De blessuremythe
Hier komt de pijnlijkste boodschap voor de schoenenindustrie. Sportarts Steef Bredeweg van het UMCG promoveerde op hardloopblessures en stelde onomwonden: "Hardloopschoenfabrikanten hebben hardlopers misleid. Hardloopschoenen voorkomen geen blessures maar geven een schijnzekerheid waardoor blessures juist in de hand gewerkt worden"
. Volgens zijn proefschrift
zijn de twee echte risicofactoren oude blessures en het wekelijkse aantal kilometers — niet je schoenen.
Ook Belgisch onderzoek aangehaald door Libelle
kwam tot dezelfde slotsom: er is geen wetenschappelijk bewijs dat superdemping, een verhoogde hak of correctieschoenen de loopbeweging verbeteren of blessures voorkomen.
De pronatie-mythe
Decennialang verkochten winkels stabiliteitsschoenen aan iedereen die met de voet naar binnen rolde. Een prospectieve studie met 927 beginnende lopers vond echter dat matige pronatie geen verhoogd blessurerisico geeft in een neutrale schoen
— pronators kregen zelfs iets minder blessures per 1000 km dan neutrale lopers. Een militair onderzoek onder ruim 7.000 mensen vond geen verschil in blessurecijfers tussen lopers die schoenen op basis van voetboog kregen en lopers die ongeacht hun voet stabiliteitsschoenen droegen
. Veel topatleten proneren overigens fors zonder problemen, zoals Princeton Medicine
opmerkt.
En die carbon-superschoenen dan?
Carbonplaatschoenen zoals de Nike Vaporfly verlagen aantoonbaar het energieverbruik — gemiddeld zo'n 4% in een gepubliceerd lab-onderzoek
. Maar dat voordeel telt vooral voor wedstrijdlopers die marges van seconden najagen. Voor de recreatieve loper waarschuwt ProRun
dat de stijfheid van carbonschoenen mogelijk juist bijdraagt aan stressfracturen, fasciitis plantaris en achillespeesklachten — al loopt dat onderzoek nog.
Wat dan wél?
- Een schoen die comfortabel zit. Comfort is volgens klinisch onderzoek de beste leidraad — en niet gekoppeld aan prijs.
- Bouw rustig op. Volgens Bredeweg is de loopbelasting geleidelijk opvoeren en naar je lichaam luisteren effectiever dan welke schoen ook.
- Koop slim. Uit een analyse van 450 modellen blijkt dat 86% van alle hardloopschoenen online afgeprijsd is, gemiddeld 38%. Vorig seizoen koopt nog eens 19% goedkoper.
Conclusie
Dure hardloopschoenen zijn vooral een marketingtriomf. Ze dempen niet beter, voorkomen geen blessures en compenseren je pronatie niet aantoonbaar. Wat telt is een schoen die lekker zit, een opbouw met geduld, en aandacht voor je kilometerteller — niet voor je kassabon.