Wall Street lager na nieuwe tariefaanval Trump op Canada

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York gingen vrijdag omlaag, na een nieuwe tariefaanval van Donald Trump op Canada. De Amerikaanse president wil vanaf 1 augustus een heffing van 35 procent invoeren op een deel van de producten uit Canada. Volgens Trump is de maatregel een reactie op Canadese tegenheffingen. De handelsstrijd tussen de twee buurlanden lijkt daarmee weer op te laaien.

Op Wall Street noteerde de Dow-Jonesindex kort na opening 0,6 procent lager op 44.382 punten. De brede S&P 500 zakte 0,5 procent tot 6249 punten en techgraadmeter Nasdaq daalde 0,3 procent tot 20.560 punten. De S&P 500 en Nasdaq sloten donderdag op nieuwe recordstanden. Volgens Trump zijn die recordniveaus een teken dat beleggers zijn handelsbeleid steunen. "Volgens mij zijn de tarieven goed ontvangen. De aandelenmarkt heeft een nieuw record bereikt", aldus de president.