Wall Street licht lager in afwachting gesprekken VS en China

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York kwamen dinsdag na de openingsbel amper in beweging, na de kleine winsten een dag eerder. Beleggers wachten vooral op de verdere ontwikkelingen rond het handelsbeleid van Donald Trump. De Amerikaanse president zorgde in de afgelopen dagen voor opschudding met een verdubbeling van de Amerikaanse importheffingen op staal en aluminium. Ook beschuldigde Trump China ervan het recente handelsakkoord met de VS te hebben geschonden.

Volgens Amerikaanse media gaat Trump waarschijnlijk deze week nog praten met de Chinese president Xi Jinping over het handelsconflict tussen de twee economische grootmachten. Die boodschap zorgde maandag voor enige opluchting op Wall Street.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt een fractie hoger op 42.335 punten. De brede S&P 500-index zakte 0,1 procent tot 5932 punten en techgraadmeter Nasdaq stond licht lager op 19.233 punten.