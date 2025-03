Wall Street licht omhoog in afwachting importheffingen Trump

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York gingen dinsdag licht omhoog. Beleggers bleven voorzichtig in afwachting van de verdere ontwikkelingen rond de importheffingen van Donald Trump. De president wil op 2 april heffingen invoeren tegen landen die invoertarieven hanteren voor Amerikaanse producten. Maandag zei Trump echter dat niet al zijn dreigende heffingen op die dag zouden worden opgelegd en dat sommige landen mogelijk vrijstellingen zouden krijgen. Die opmerking zorgde voor opluchting bij beleggers.

Amerikaanse media meldden daarnaast dat er geen specifieke heffingen zouden komen voor sectoren zoals auto's, farmaceutica en halfgeleiders. Trump sprak dit later echter tegen en verklaarde dat er in de nabije toekomst nog steeds heffingen komen voor bepaalde sectoren zoals medicijnen en auto's. Ook dreigde hij met heffingen van 25 procent voor elk land dat olie en gas koopt van Venezuela.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,1 procent hoger op 42.615 punten. De brede S&P 500 won 0,2 procent tot 5779 punten en techbeurs Nasdaq steeg 0,2 procent tot 18.225 punten. Maandag sloten de S&P en de Nasdaq op het hoogste niveau in ruim twee weken door de hoop dat de nieuwe ronde van Amerikaanse handelstarieven milder zou uitpakken dan gevreesd.

"Tussen nu en 2 april is het gewoon een fase van afwachten", zei beleggingsstrateeg Michael Nizard van vermogensbeheerder Edmond de Rothschild. "Als Trump precies doet wat hij zegt met betrekking tot de wederkerige tarieven, zou dat negatief zijn voor zowel Wall Street als voor lokale bedrijven."

Nvidia daalde 1 procent. De belangrijke verkoper van chips voor kunstmatige intelligentie won een dag eerder nog ruim 3 procent door de hoop dat er geen extra Amerikaanse heffingen voor de chipsector komen.

Tesla zakte 0,4 procent. Tesla verkocht in februari bijna de helft minder auto's in de EU dan een jaar eerder, terwijl het totale aantal verkochte elektrische auto's in Europa toenam. De Amerikaanse fabrikant kampt met felle concurrentie. Ook is er veel kritiek op Tesla-topman Elon Musk om zijn rol bij het nieuwe bewind van Trump. Maandag liet het aandeel Tesla nog een stevig herstel zien van bijna 12 procent, na de forse koersdalingen in de afgelopen weken.