NIJMEGEN (ANP) - Ziekenhuis Radboudumc in Nijmegen is dinsdagmiddag gedeeltelijk ontruimd om een mogelijke brand. Een onbekend aantal mensen moest het gebouw verlaten.

Volgens een woordvoerster van het ziekenhuis is nog niet bekend wat er precies aan de hand is. De eerste melding van een mogelijke brand in Gebouw A van het ziekenhuis, aan het Geert Grooteplein Zuid, kwam rond 13.30 uur binnen.