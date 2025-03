Caroline en Pieter hebben nog slechts 2 zetels in de peiling

De tijd van NSC en nu ook BBB lijkt bijna voorbij. In de nieuwste peiling van Eenvandaag worden juist deze twee partijen hard afgerekend op het gepruts van het kabinet. PVV daalt ook naar 31 zetels, maar de VVD veert op: naar 28 zetels en is nu zelfs iets groter dan GL/PvdA (27).

De uittocht bij de PVV betekent niet direct dat kiezers weer massaal voor het midden kiezen. Teleurgestelde PVV-kiezers, die vaak vallen over het Oekraïne-standpunt van die partij of de ruzies in het kabinet, zouden nu vooral niet meer gaan stemmen.

De blauwe balk is de verkiezingsuitslag van 23 november 2023

Opvallend is dat bijna alle kleinere partijen in de peilingen lijken te stijgen. Dat is in peilingen vaak zo. Voor die partijen valt te vrezen dat veel kiezers bij echte verkiezingen stemmen op een van de grote partijen.