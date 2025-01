Wall Street omlaag om rentezorgen, verwerkte ook uitspraken Trump

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met verliezen de handel uitgegaan. Volgens analisten zijn beleggers na het verschijnen van nieuwe economische cijfers bezorgd geworden dat een opleving van de inflatie het tempo van de versoepeling van het monetaire beleid door de Federal Reserve zou kunnen vertragen. Wall Street kreeg ook een hele reeks uitspraken van aankomend president Donald Trump te verwerken.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,4 procent lager op 42.528,36 punten. De brede S&P 500 zakte 1,1 procent tot 5909,03 punten en technologiegraadmeter Nasdaq verloor 1,9 procent tot 19.489,68 punten. Aan het begin van de handelsdag was nog sprake van plussen. De aandelenkoersen verloren evenwel terrein toen uit een nieuw rapport over de Amerikaanse dienstensector bleek dat een prijsindicator het hoogste niveau sinds begin 2023 bereikte.

Trump sloot op een persbijeenkomst later op de dag niet uit militaire of economische druk te zullen gebruiken om het Panamakanaal of Groenland in handen te krijgen. Ook zei hij het door vertrekkend president Joe Biden aangekondigde verbod op olie- en gasboringen voor de Amerikaanse kust in te trekken zodra hij het presidentschap overneemt. Daarbij gaf hij aan dat zijn regering olie- en gasontwikkeling in het Arctic National Wildlife Refuge zou toestaan en dat hij zou proberen nieuwe windmolenprojecten tegen te houden.