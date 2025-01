Deschamps stopt als bondscoach van Frankrijk na WK 2026

PARIJS (ANP/RTR) - Bondscoach Didier Deschamps zal na het WK van 2026 zijn aflopende contract niet verlengen. Dat meldde de Franse voetbalbond tegenover persbureau Reuters. Eerder op dinsdag schreef de Franse sportkrant L'Equipe dat Deschamps woensdag zijn beslissing gaat aankondigen.

De 56-jarige Deschamps, die als speler in 1998 wereldkampioen werd, is sinds 2012 de coach van de Franse nationale ploeg. Hij veroverde als bondscoach de wereldtitel in 2018. Vier jaar later verloren de Fransen de WK-finale na strafschoppen van Argentinië. Frankrijk won onder Deschamps in 2021 ook de Nations League.

Frankrijk moet zich nog kwalificeren voor het WK van 2026 in Canada, Mexico en de Verenigde Staten.