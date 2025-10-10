Wall Street opent licht hoger, Levi Strauss onderuit na cijfers

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met kleine koersuitslagen begonnen. De aandacht van beleggers op Wall Street zal onder meer uitgaan naar voorlopige cijfers over het Amerikaanse consumentenvertrouwen in oktober, die kort na aanvang naar buiten worden gebracht door de Universiteit van Michigan. Bij de bedrijven ging jeansmerk Levi Strauss flink onderuit na de publicatie van kwartaalcijfers.

In september kwam de vertrouwensindex nog uit op het laagste niveau sinds mei, mede door zorgen bij huishoudens over de afzwakkende arbeidsmarkt. Naar verwachting is het vertrouwen van Amerikaanse consumenten de afgelopen maand verder gedaald. Door de shutdown van de Amerikaanse overheid worden geen economische overheidscijfers gepubliceerd, waardoor andere macro-economische gegevens meer gewicht kunnen krijgen.

De Dow-Jonesindex noteerde bij opening een plus van 0,3 procent op 46.474 punten. De brede S&P 500 steeg 0,2 procent tot 6748 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq won 0,2 procent tot 23.077 punten. Op donderdag sloten de hoofdindices met kleine verliezen.

10,3 procent omlaag

Levi Strauss ging 10,3 procent omlaag. De producent van spijkerbroeken en andere kleding presteerde over het afgelopen kwartaal beter dan verwacht, maar de winstverwachtingen voor het hele jaar en het vierde kwartaal vielen minder goed. Overigens is het aandeel Levi Strauss dit jaar ruim 40 procent gestegen, dus winstnemingen kunnen de koers ook drukken.

Chipbedrijf Qualcomm verloor 1,2 procent. De Chinese mededingingsautoriteiten zijn een onderzoek begonnen naar de overname van het Israëlische bedrijf Autotalks door Qualcomm. Volgens China zijn daarbij mogelijk kartelregels geschonden.

Verder wordt uitgekeken naar de kwartaalresultaten van onder meer de grote Amerikaanse banken die volgende week naar buiten komen. Daarmee gaat het cijferseizoen op Wall Street echt van start. Ook andere grote bedrijven zoals vermogensbeheerder BlackRock, medisch concern Johnson & Johnson en creditcardmaatschappij American Express openen dan de boeken.