Timmermans benadrukt vooral overeenstemming in asieldebat met CU

DEN HAAG (ANP) - Frans Timmermans, leider van GroenLinks-PvdA, ziet in het NOS-Radiodebat veel gelijkenissen in het beoogde asielbeleid van zijn partij en de ChristenUnie. Tijdens een opvallend mild asieldebat benadrukte hij voornamelijk de overeenkomsten tussen zijn standpunten en die van Mirjam Bikker (ChristenUnie).

Bikker wil dat het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) meer geld krijgt en dat overlastgevende asielzoekers worden uitgezet naar hun land van herkomst. Zij vindt dat alleen streng beleid leidt tot draagvlak voor asielopvang. "Ik heb niks gehoord waar ik het niet mee eens ben", reageerde Timmermans daarop. Ook hij wil dat landen overlastgevende asielzoekers weer opnemen, en dat asielaanvragen aan de buitengrenzen van de Europese Unie worden behandeld.

Timmermans benadrukte opnieuw dat hij jaarlijks niet meer dan 40.000 tot 60.000 migranten wil toelaten in Nederland. Het gaat dan niet alleen over asielzoekers, maar ook om arbeidsmigranten. Wel vindt hij dat Nederland "barmhartig" asielzoekers moet opvangen als er bijvoorbeeld een onverwachte, grote vluchtelingenstroom op gang zou komen.

Snel integreren

Bikker wil verder dat mensen die mogen blijven snel integreren, en dat de overheid meer werk maakt van de druk op de woningmarkt. Ook hierop kreeg zij bijval van Timmermans.

PVV-leider Geert Wilders zou ook meedoen aan het debat over dit onderwerp, maar was afwezig vanwege een mogelijke terreurdreiging tegen hem. Timmermans en Bikker spraken hun medeleven voor Wilders uit. "Dit ondermijnt de democratie", zei Timmermans. Hij en Bikker hadden in het debat graag de verschillen tussen hun partijen en die van Wilders laten zien. Bikker vindt dat het vorige kabinet, met de PVV als grootste partij en PVV'er Marjolein Faber als asielminister, "het veel had over asiel, maar weinig heeft geleverd".