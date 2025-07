Wall Street opent licht hoger na handelsdeal tussen EU en VS

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn maandag licht hoger geopend. Beleggers verwerkten de handelsdeal tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten die zondag werd gesloten. Daarin is een Amerikaanse importheffing van 15 procent afgesproken voor Europese goederen. Dat tarief is lager dan de 30 procent waarmee de Amerikaanse president Donald Trump eerder heeft gedreigd.

Een aantal soorten goederen is vrijgesteld van de heffingen, zoals chipapparatuur, vliegtuigen en vliegtuigonderdelen. Trump sprak over "een goede deal voor iedereen" en van de "grootste deal ooit". De Amerikaanse heffingen op de import van staal en aluminium blijven wel onveranderd op 50 procent.

De Dow-Jonesindex steeg kort na de opening 0,1 procent tot 44.911 punten. De S&P 500 kreeg er 0,2 procent bij en stond daarmee op 6400 punten. Techgraadmeter Nasdaq klom 0,4 procent tot 21.195 punten.